Biasin analizza: «Le sorti scudetto del Milan passano dal Como, Allegri deve stare attento a questa cosa»
Biasin analizza Milan Como, la sfida che rappresenta un crocevia determinante per la formazione guidata da Massimiliano Allegri
Il match si preannuncia complesso per il Diavolo, che deve fare i conti con un’assenza pesante nel cuore del campo. Senza Adrien Rabiot, centrocampista francese di caratura internazionale e perno della mediana per fisicità e inserimenti, la squadra di Allegri perde il suo equilibratore principale. Sarà fondamentale capire come il gruppo saprà reagire tatticamente a questa defezione contro un avversario ostico.
Dall’altra parte, il club lariano si affida al talento di Nico Paz, giovane trequartista argentino scuola Real Madrid, dotato di un mancino vellutato e di grande visione di gioco. Sebbene il fantasista arrivi da prestazioni meno brillanti, la sua capacità di accendersi negli spazi stretti rappresenta il pericolo numero uno per la difesa rossonera, chiamata a una prova di estrema concentrazione.
Nell’editoriale pubblicato su TMW, Fabrizio Biasin ha analizzato così la sfida:
MILAN – «Le sorti scudetto del Milan passano dal match di stasera con il Como? Probabile, e dipenderà soprattutto da due fattori: 1) Come il Milan riuscirà ad assorbire l’assenza di uno dei giocatori più forti della serie A (Rabiot). 2) Come Nico Paz scenderà in campo a San Siro dopo un paio di partite parecchio sottotono».
