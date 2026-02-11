Biasin e la calma di Allegri: «Non si lamenta mai degli arbitri. Lo scudetto? Ci crede, ma non lo dirà mai perché…»

Biasin, nel suo editoriale per Tmw, ha parlato del Milan e della calma di Allegri in vista di questa seconda parte di stagione

Mentre il panorama degli allenatori italiani è spesso affollato di lamentele post-partita, Massimiliano Allegri continua a distinguersi per il suo stile asciutto e pragmatico. Il tecnico del Milan, fedele alla sua filosofia, ha riportato una calma olimpica a Milanello, evitando di alimentare polemiche anche quando gli episodi non sorridono. Questo atteggiamento, unito a una gestione lucida del mercato, sta trasformando i rossoneri in una macchina da punti capace di guardare con ambizione al vertice della classifica.

Secondo quanto scritto da Fabrizio Biasin su Tmw, uno dei segreti di questa rinascita è l’arrivo di un perno fondamentale in mezzo al campo. «Ha un altro merito costui, aver acchiappato l’ultimo giorno del mercato uno dei 5 giocatori più forti e impattanti della Serie A, che di nome fa Adrien e di cognome fa Rabiot». Il francese si è rivelato un innesto sontuoso, diventando rapidamente l’uomo di fiducia di Allegri per equilibrio e qualità.

Biasin, la strategia del silenzio verso il sogno scudetto

La differenza sostanziale rispetto alle precedenti esperienze del tecnico livornese risiede nella comunicazione. Allegri ha imparato dagli errori del passato, scegliendo di non esporsi mediaticamente sulla lotta per il titolo per proteggere lo spogliatoio. Tuttavia, la sensazione che il Milan faccia sul serio è palpabile tra gli addetti ai lavori, che vedono nel “sciur Max” il perfetto gestore di una rosa finalmente competitiva per il traguardo massimo.

«Sì, scudetto: il Milan ci crede e fa benissimo, anche se nessuno (Max mica è fesso) lo dirà mai» sottolinea Biasin nel suo editoriale. Il basso profilo adottato dalla società serve a mantenere alta la concentrazione in vista dei momenti chiave della stagione. Con un Rabiot in questo stato di grazia e una difesa solida, la strada sembra tracciata, con una data cerchiata in rosso sul calendario che deciderà probabilmente i destini del campionato: «La partita decisiva? Il derby, ovvio».