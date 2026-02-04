Connect with us

Biasin ne è sicuro: «Allegri è il valore aggiunto di questo Milan che punta allo scudetto»

21 minuti ago

Biasin

Biasin ne è sicuro: «Allegri è il valore aggiunto di questo Milan che punta allo scudetto». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan continua la sua marcia trionfale in campionato, confermando uno stato di forma smagliante che sta entusiasmando l’intera tifoseria. Nell’ultimo turno di Serie A, la squadra ha espugnato il campo del Bologna con un netto 3-0, una prestazione che ha spinto il noto giornalista Fabrizio Biasin a dedicare un approfondito editoriale sulle colonne di tuttomercatoweb.com.

PAROLE – «Chiusura su Allegri che ha tanti pregi ma uno su tutti: non si lamenta mai. Può andare a giocare a Bologna con mezza squadra rotta ma mai dirà “beh”: mette in campo il miglior undici possibile, dà un valore a ogni pedina a sua disposizione e nove su dieci porta a casa la partita. E mai si lamenterà del mercato, anche laddove potrebbe. Max Allegri è il grande valore aggiunto di un Milan che – giustamente – punta allo scudetto. Oltre a Rabiot, s’intende»

Un Diavolo da Scudetto

La compagine rossonera sembra aver trovato quella continuità che mancava nelle scorse stagioni. Fabrizio Biasinsottolinea come il lavoro di Allegri stia valorizzando ogni singolo elemento, trasformando il Milan in una corazzata capace di dominare ogni fase del match. Con un DS come Tare attento a ogni dettaglio del mercato e un tecnico esperto in panchina, i rossoneri si candidano ufficialmente come i principali antagonisti per il titolo nazionale. La vittoria contro i felsinei non è solo una questione di tre punti, ma un segnale di forza inviato a tutto il campionato.

