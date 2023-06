Biasin commenta la rivoluzione Milan: «Incredibile...»

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato dell’addio di Maldini e Massara dal Milan.

“#Maldini via dal #Milan, squadra in rivolta: i giocatori simbolo, da #Leao a #Maignan a #TheoHernandez, non l'hanno presa bene” (Repubblica)



Tre giorni fa #Maldini annunciava il rinnovo di #Leao, tutti legittimamente sorridenti.



Incredibile. pic.twitter.com/nli4VxbFph