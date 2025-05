Betis Siviglia Chelsea 1-4: Maresca trionfa nella finale di Conference League

Betis Siviglia Chelsea 1-4: grande affermazione della squadra di Maresca che rimonta gli spagnoli nella ripresa

Enzo Maresca è entrato nella storia del Chelsea grazie alla conquista della Conference League 2024/25. I Blues hanno battuto il Betis Siviglia 4-1 nella finale giocata a Breslavia, aggiudicandosi il trofeo e diventando la prima squadra a vincere tutte e cinque le principali competizioni UEFA per club.

Maresca segue le orme di altri tecnici italiani che hanno trionfato con il Chelsea:

Gianluca Vialli: Coppa delle Coppe

Roberto Di Matteo: Champions League

Maurizio Sarri: Europa League

Enzo Maresca: Conference League

Questa vittoria rappresenta un importante traguardo per Maresca, che aveva già riportato il Chelsea in Champions League e ottenuto la promozione in Premier League con il Leicester. La squadra di Maresca ha dominato la partita contro il Betis, con Isco che ha brillato nella prima metà della gara e Cole Palmer che ha fornito due assist cruciali nella ripresa. Il Milan il prossimo anno non giocherà coppe europee.