Milena Bertolini, CT della Nazionale Italiana femminile, ha dato la sua opinione su Valentina Giacinti. Ecco le sue parole a La7

«Valentina è una giocatrice importante, sta vivendo un momento difficile anche se non conosco le dinamiche. Lei ha sempre dato il massimo e deve trovare la migliore sistemazione per essere al meglio ed essere al top anche in Nazionale»