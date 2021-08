Bernardo: «Citi grande colpo della Juventus. Dal Milan vorrei spiegazioni»

Il procuratore Bernardo parla del passaggio di Citi alla Juventus: la stoccata alle giovanili del Milan

Intervistato da Tuttomercatoweb.com l’agente Simone Bernardo, della CT10 Management, ha preso la parola su alcuni suoi assistiti ormai prossimi a trovare squadra in vista della prossima stagione. Uno di questi è Alessandro Citi, ex prodotto del settore giovanile del Milan:

ADDIO MILAN – «Si tratta di un grande colpo del club bianconero che ha preso un giocatore di assoluto valore, ben strutturato fisicamente che era cercato da tantissimi club fra cui anche Roma e Torino visto che acquistabile a costo zero dopo la scadenza del contratto con il Milan. A tal proposito ho letto grandi elogi da parte del tecnico delle giovanili rossonere Misso nei suoi confronti, ma vorrei che spiegasse come mai Citi non venne fatto giocare in un derby contro l’Inter».