Bernardeschi Milan, si inserisce il Napoli: sarebbe l’alternativa a Insigne

Federico Bernardeschi è in scadenza di contratto con la Juve: sulle sue tracce ci sarebbero il Napoli ed il Milan. Le ultime sul calciomercato

Federico Bernardeschi è uno dei giocatori della Juventus in scadenza il prossimo giugno. Al momento non ci sono novità sul rinnovo, anche se prossimamente è previsto un vertice con l’agente Raiola per fare il punto sul futuro.

Intanto il Napoli – scrive il portale iberico Fichajes.net – pensa all’ex giocatore della Fiorentina in caso d’addio di Insigne al club di De Laurentiis. Bernardeschi sarebbe perciò un obiettivo dei partenopei se non dovesse rinnovare il contratto con la Juve e liberarsi a parametro zero in estate. All’esterno bianconero è stato accostato anche il Milan nelle ultime finestre di mercato.