Scambio Romagnoli-Bernardeschi: «Ecco perché il Milan ha bloccato tutto»

Scambio Romagnoli-Bernardeschi: il Milan avrebbe bloccato la trattativa secondo il giornalista di 7 Gold Momblano

Nelle scorse settimane si è vociferato l’esistenza di una trattativa tra Juventus e Milan per uno scambio tra Romagnoli e Bernardeschi. Secondo quanto affermato dal giornalista di 7Gold Momblano però la trattativa si sarebbe arenata per volontà del Milan:

«È già impostato, con l’ok di massima dato a Raiola – ha detto Momblano nel corso di una diretta su Twitch – la manovra di disturbo dei bianconeri per Donnarumma, però, ha fatto sì che il Milan stoppasse tutto. I rossoneri infatti non hanno intenzione di permettere una plusvalenza alla Juventus, che poi la utilizzerebbe proprio per prendere Donnarumma».