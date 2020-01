Bernardeschi, il giocatore perfetto per il 4-4-2 del Milan di Pioli

Nelle ultime ore circola la voce del possibile scambio Paquetá Bernardeschi, con l’italiano che sarebbe ideale nel 4-4-2 del Milan

Tuttosport oggi ha aperto parlando dell’intenzione del Milan di portare avanti una trattativa con la Juventus basata sullo scambi Paquetá-Bernardeschi. In effetti l’esterno italiano sarebbe perfetto nel nuovo 4-4-2 di Pioli.

Il problema di adattamento di Bernardeschi a Sarri

In questa stagione Berna è stato un po’ oscurato dall’arrivo di Sarri e il cambio modulo (4-3-1-2) non riescendo a conquistare un posto e una posizione predefinita negli 11 titolari bianconeri, ma venendo spesso e volentieri relegato in panchina.

Nel 4-4-2 del Milan giocherebbe nel suo ruolo ideale

Nel caso in cui la trattativa andasse in porto Pioli avrebbe finalmente il giocatore perfetto per ricoprirei la fascia destra nel suo centrocampo permettendo a Castillejo di rifiatare o spostarsi a sinistra.