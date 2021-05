Berlusconi, Ronzulli scongiura la voci: «Ci seppellirà tutti»

L’ex presidente rossonero Silvio Berlusconi è in ricovero all’Ospedale San Raffaele: le parole di Ronzulli tranquillizzano

L’ex presidente rossonero Silvio Berlusconi è ricoverato da martedì al San Raffaele di Milano per nuovi accertamenti legati agli strascichi del post Covid. A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto Licia Ronzulli.

Come riportato da Repubblica, la senatrice di Forza Italia ha dichiarato: «Sarà dimesso in questi giorni. Non è tempo di coccodrilli, il presidente Berlusconi ci seppellirà. Si sta risolvendo un quadro infiammatorio per il quale si è reso necessario il ricovero. Ha ancora un po’ di febbre ma è in via di guarigione».