Bergonzi: «Io non avrei assegnato il calcio di rigore in Fiorentina-Milan»

Mauro Bergonzi ha voluto rilasciare alcune parole sul calcio di rigore che Calvarese ha assegnato alla Fiorentina contro il Milan

Mauro Bergonzi, ex arbitro, si è detto contrariato sul fatto del calcio di rigore assegnato in favore della Fiorentina da Calvarese negli ultimi minuti contro il Milan.

«Calvarese è un ottimo arbitro. Io non avrei dato il calcio di rigore in favore della Fiorentina contro il Milan. Era posizionato male. Non aveva la giusta profondità per decidere bene. Può capitare anche ad uno dei migliori».