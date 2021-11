Bergomi: «Tomori impressionante. Ecco con chi rende meglio»

Beppe Bergomi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato anche di Fikayo Tomori e il suo rendimento stagionale. Ecco il suo parere

«Tomori è un difensore che in questa stagione ha dei numeri impressionanti. Per me gioca meglio quando accanto ha Kjaer, perché il danese è un leader con grande esperienza. Quando giocano insieme sono la migliore coppia difensiva del Milan»