Convocati Inghilterra: assente Tomori

L’Inghilterra ha diramato la lista di convocati di Gareth Southgate: nella lista spicca l’assenza di Tomori

Gareth Southgate ha sciolto gli ultimi dubbi e l’Inghilterra ha diramato la lista di giocatori convocati per le partite di qualificazione ai Mondiali. Tra le scelte spicca l’assenza di Tomori, convocato per gli utlimi impegni, ma non in questa occasione

PORTIERI – Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)

DIFENSORI – Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City)

CENTROCAMPISTI – Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United), James Ward-Prowse (Southampton)

ATTACCANTI – Tammy Abraham (AS Roma), Jack Grealish (Manchester City), Phil Foden (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City)