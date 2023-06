Bergomi: «Maldini? Ecco cosa potrebbe fare in futuro». Le parole dell’ex neroazzurro sull’addio di Maldini e sulle prospettive future

Intervistato da Fulvio Collovati sul suo canale Youtube, Beppe Bergomi ha parlato dell’addio di Paolo Maldini dal Milan.

Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb.com: «Conosco bene Paolo Maldini, lui ha studiato molto per diventare dirigente, al Milan ha fatto bene, ha vinto uno scudetto e ha portato 3 volte il Milan in Champions, ma con gli americani c’è una parola da tenere a mente: condivisione, forse alcune scelte non sono state tanto condivise. Gli americani danno la possibilità di operare ma pero’ vogliono un ritorno. Adesso non so cosa farà Paolo, Paolo è il Milan. Lui può andare all’estero, conosce perfettamente l’inglese ed è molto apprezzato, non lo vedo tanto in un’altra squadra italiana»