Bergomi dopo Rennes Milan: «Non è stato facile, mi è piaciuta questa cosa di Leao»

Giuseppe Bergomi ha parlato negli studi di Sky dopo la partita tra Rennes e Milan di Europa League 2023/24. Le dichiarazioni

LE PAROLE – «Più di qualche sbavatura dietro non è stato facile, l’allenatore avversario l’ha preparata bene, con qualche rischio, ogni volta erano in tanti ad attaccare non era facile andarli a prendere tutti. Leao poteva segnare di più, ma mi è piaciuto in occasione del gol, la rete nasce da un suo recupero palla, quindi bene in questo senso».