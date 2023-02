Bergomi: «Il Milan deve approfittare delle assenze del Tottenham». Le parole dell’ex difensore sulla sfida di Champions

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato della sfida di domani tra Milan e Tottenham valida per gli ottavi di Champions League.

Ecco le sue parole: «Era fondamentale vincere con il Torino per poter ripartire. Nel primo tempo non ha fatto bene, nel secondo ha fatto qualcosa in più. La difesa a 3 è un tentativo per poter ripartire. Nel calcio come si spegne la luce, si può anche riaccendere. L’avversario è complicato ma anche il Tottenham ha grandi problemi: Hojbjerg è assente per squalifica, Bentancur si è fatto male. Non sarà facile per Conte sostituirli. Il Milan ne deve approfittare»