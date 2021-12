Bergomi: «Milan fuori dalla Champions per un semplice motivo»

Beppe Bergomi ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole sull’eliminazione del Milan dalla UCL

Beppe Bergomi ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole sull’eliminazione del Milan dalla UCL:

CHAMPIONS: «Milan fuori dalla Champions? Era in un girone molto difficile, diverso da quello dell’Inter negli ultimi anni quando non partiva in prima fascia. Quando mancano giocatori importanti e hai infinite assenze come Leao e Rebic è complicato affrontare questo tipo di partite come contro il Liverpool. Ti serve velocità e dinamicità e non puoi sbagliare i dettagli».

KESSIE: «È attualmente insostituibile. È un giocatore troppo indispensabile per il Milan. Lo si è visto non solo in campionato ma anche in Champions contro l’Atletico Madrid per esempio. Non ci sono giocatori come lui in Italia».