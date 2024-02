Bergomi su Monza Milan: «Decisivo questo episodio, senza i rossoneri avrebbero recuperato»

Beppe Bergomi ha parlato nel post partita di Monza Milan. Ecco cosa ha detto a Sky sulla sconfitta dei rossoneri

PAROLE – «Pioli già me ne aveva parlato, e già lo aveva dimostrato in precedenza. Lui si fida di tutta la rosa, e senza la sciocchezza di Jovic avremmo parlato di un altro risultato. Il Milan avrebbe recuperato questa partita, se lo ha fatto in 10 figuriamoci cosa avrebbe fatto in 11»