Bergamaschi a Sky: «Francia? Giocheremo a viso aperto»

Valentina Bergamaschi ha parlato a Sky Sport in vista del primo impegno a Euro22 dell’Italia Femminile contro la Francia:

«Ci sentiamo lo stesso gruppo che ha disputato il Mondiale in Francia, abbiamo voglia di metterci in gioco, di sognare in grande e di lasciare il segno in questo grande Europeo. Francia? Sicuramente sarà una squadra molto compatta che punterà a vincere il titolo europeo ma anche noi vogliamo dire la nostra, giocheremo ad armi sicure, a viso aperto, la palla è rotonda vedremo poi il risultato finale al 90’»