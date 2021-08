Bergamaschi: «Hoffenheim grande squadra. Ora testa al campionato»

Valentina Bergamaschi, al termine della sfida con l’Hoffenheim, ha parlato della partita e del futuro della squadra rossonera

Il Milan Femminile non vuole fermarsi qui. Si possono riassumere così le parole di Valentina Bergamaschi, che al termine della sfida dei preliminari di Champions League persa con l’Hoffenheim ha parlato ai microfoni della società rossonera.

«Abbiamo affrontato una grande squadra, abbiamo dato tutto ma non è bastato. Spero sia la prima di tante volte in questa competizione. L’Hoffenheim ci ha fatto crescere perché arriva da un campionato di altissimo livello. Vogliamo essere protagoniste in campionato ora: siamo una squadra che si adatta a diversi tipi di modulo e possiamo svariare in tantissimi modi. Sarà un nostro vantaggio per il campionato e, speriamo, per le prossime edizioni della Champions League».