Bergamaschi: «Oggi abbiamo dato una scossa, sulla finale...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Valentina Bergamaschi ha parlato nel post partita di Supercoppa Italia contro la Roma. Ecco le sue parole a La7

Valentina Bergamaschi ha parlato nel post partita di Supercoppa Italia contro la Roma. Ecco le sue parole a La7:

RISULTATO – «Sono felice che la squadra abbia raggiunto questo obiettivo abbiamo dato una scossa dopo un campionato iniziato un po così e cosi. Ci siamo allenate molto bene, abbiamo voluto questo risultato con tutte noi stesse e abbiamo lottato l’una per l’altra»

GOL – «Mi ha innescato Grimshaw, ho potato la palla avanti con il destro e ho trovato la mia compagna Thomas, il secondo ho tagliato l’area Tucceri mi ha trovato benissimo e di testa ho battuto Cam, mi dispace tantissimo per la mia amichetta che gioca in porta»

GUAGNI E PIEMONTE – «Sono arrivate, hanno portato entusiasmo, voglia di allenarsi, si sono inserite molto bene nel gruppo, poi io le conosco molto bene, questo vale molto per il Milan e per la squadra»

RUOLO IN CAMPO – «Mi piace avere spazio davanti a me per portare palla, scartare e mettere cross e perchè no anche far gol mi piace»

JUVENTUS O SASSUOLO – «La rivale non la scelgo perchè poi porto sfortuna, mando un in bocca al lupo alle mie compagne che giocheranno ora, vincerà la migliore e non affronteremo quella e prepareremo quella partita come questa»