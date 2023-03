Valentina Bergamaschi, centrocampista del Milan femminile, ha rilasciato una lunga intervista a Il Giorno, le sue parole

Sul ruolo di capitano del Milan: «È complicato far quadrare tante cose. Il mio segreto è quello di far sentire le compagne nuove e più giovani a proprio agio, in modo tale che riescono a dare il meglio. Non esiste una ricetta magica, è il gruppo che incide su tutto il resto»