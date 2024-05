Esonero Pioli, tutto CONFERMATO! Ecco quando arriverà l’UFFICIALITÀ: sul successore non ci sono dubbi ULTIME

Esonero Pioli, tutto CONFERMATO! Ecco quando arriverà l’UFFICIALITÀ: sul successore non ci sono dubbi. Le ULTIME sul nuovo allenatore

Trovano ulteriori conferme le voci sul futuro di Stefano Pioli: il tecnico non sarà più l’allenatore del Milan. Come riportato da Fabrizio Romano su X, questa settimana arriverà la conferma ufficiale del club rossonero. Per il dopo Pioli sempre in pole il nome di Fonseca.

PAROLE – «Il Milan confermerà questa settimana la decisione di separarsi da Stefano Pioli. Paulo Fonseca resta il candidato preferito per sostituire Pioli, come riportato la scorsa settimana. Il Milan ha discusso di un contratto biennale più opzione con Fonseca: è entusiasta al 100% del lavoro».