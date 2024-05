Gudmundsson Milan, CAMBIA tutto! L’entourage del calciatore: «CONFERMO l’interesse di questa squadra». Le parole sull’islandese

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Albert Gudmundsson, calciatore accostato anche al calciomercato Milan. L’entourage del centrocampista del Genoa è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’interesse dei partenopei sul calciatore che piace molto anche ad altri club come l’Inter. Il futuro di Gudmundsson sarà quindi lontano da Genova: prossime settimane decisive.

PAROLE – «E’ vero, confermo l’interesse concreto del Napoli».