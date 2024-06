Spalletti orgoglioso dopo Italia Albania: «Reazione al gol subito? Siamo stati doppiamente bravi. In alcuni momenti ci siamo piaciuti troppo»

Spalletti orgoglioso dopo Italia Albania: le dichiarazioni del ct dopo la vittoria nella prima giornata dell’Europeo

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Italia contro l’Albania di Broja, obiettivo del calciomercato Milan.

VITTORIA – «Sono stati doppiamente bravi. Mi è piaciuto che quelli che erano sopra palla hanno chiamato il pallone a metà campo e tutti dicevano: “non è successo niente”. Si ricomincia da 1-0, ma facendo le stesse cose, hanno partecipato alle difficoltà e all’errore dei compagni con parole e atteggiamenti corretti. Tutti ci dividiamo quello che succede in campo, sia il gol che l’errore. Siamo una squadra che divide tutto quello che fa in parti uguali: non c’è quello più bravo, o furbo o che vince la coppa. Si partecipa tutti».

BARELLA E IL PALLEGGIO – «Barella ha giocato una grande partita, si è sdoppiato come mezzala e come mediano di pulizia con Jorginho: ad avere due play bassi rende più difficile il pressing degli avversari, specie perchè hanno qualità. Poi se vengono in tanti si liberano gli spazi dietro. Poi in alcuni momenti però ci siamo piaciuti troppo, perchè abbiamo preso quel vantaggio lì e non l’abbiamo concretizzato».

POCHE PALLE IN VERTICALE – «É una cosa corretta, perchè quando li tiri fuori rimane spazio alle loro spalle. A me non è sembrato che lasciassero molto spazio. Il fatto che non abbiano mai preso palla a metà campo e che sia stato fatto il possesso, che a volte ho detto che può sembrare inutile, però non trovano palla. Noi gli abbiamo trovato l’uomo in trequarti, che vuole dire che restavano abbastanza distanti. Quando arrivavamo sulla trequarti e sui mezzi spazi c’era la possibilità di incrociare sul trequartista opposto perchè i centrali andavano su Scamacca. In quei casi c’era la possibilità ».

COME MIGLIORARE – «Si prova a fare sempre meglio, perchè per quello che abbiamo fatto vedere oggi sono contento. Si è vinto una partita, che si poteva vincere meglio, però poi si poteva concretizzare. In certi casi siamo stati leggeri, la bischerata è sempre in canna! Quando si comincia a palleggiare comodi noi facciamo la bischerata!».