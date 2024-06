Chiesa dopo Italia Albania: «Mi trovo bene in questa posizione, dobbiamo essere più cinici. Vi SVELO le mie condizioni». Le parole dopo il match

Federico Chiesa ha parlato nel post gara di Italia Albania ai microfoni della Rai. Ecco le parole del giocatore accostato anche al mercato Milan.

CHIESA – «Abbiamo provato a tenere la palla e provato ad andare di più in verticale. Dobbiamo essere più cinici davanti al portiere perchè in queste partite le cose cambiano in fretta e le cose possono anche andare male. Come subito dopo il 1′ e come nel finale al 90′ potevamo concedere il 2-2 che ci stava stretto».

INFORTUNIO? – «No solo una botta alla schiena ma sto bene».

RUOLO – «Sulla fascia ho lavorato tutta la settimana e il mister mi ha chiesto disponibilità. Io mi sono messo a disposizione e quando mi ha detto che avrei giocato lì ho detto “Va bene, grazie” .Lo scorso europeo ho giocato sempre a destra e questo europeo ho cominciato qui, mi trovo bene in questa posizione».