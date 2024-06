Zirkzee Milan, Koeman SVELA: «È in panchina ma non lo porterò con me. Reijnders titolare? Vi dico che…». Le parole del ct dell’Olanda

Il ct dell’Olanda Koeman ha parlato in conferenza stampa analizzando anche la gestione dell’obiettivo del calciomercato Milan, Joshua Zirkzee.

PAROLE – «Brobbey ha un leggero stiramento al bicipite femorale. Non è utilizzabile per cinque-sette giorni. Joshua Zirkzee è in panchina, ma fondamentalmente non lo porterò con me. Potrebbe però essere con noi contro la Francia. Poi ci sarà di nuovo anche Brobbey. Schouten, Veerman e Reijnders? Se li schiero, sono fiducioso. L’esperienza si acquisisce giocando tornei e partite internazionali. Quando riterrò che siano pronti, li schiererò».