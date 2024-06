Calafiori a Sky: «Abbiamo fatto una grandissima partita. Cerco di giocare come faccio al Bologna». Le parole del difensore

Riccardo Calafiori ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Italia contro l’Albania. Di seguito le parole del difensore accostato anche al mercato Milan.

VITTORIA – «Penso che abbiamo fatto una grandissima partita: non era facile sicuramente cominciare così, in un minuto in svantaggio. Ma non abbiamo mai pensato di poter portare a casa una sconfitta e si è visto sul campo».

PRESTAZIONE – «Cerco di giocare come gioco nel club, ovviamente le responsabilità sono diverse, ma ho cercato di pensarci il meno possibile. Adesso sono emozionatissimo, ma va bene così».

CONCENTRAZIONE – «Il segreto è quello: non pensare a tutto il resto, ho cercato di prendere solo le sensazioni positive che avevo guardandomi intorno, ai miei parenti in tribuna, pensando a chi mi guardava da Roma o da casa: solo cose positive che mi hanno dato energia».