Ambrosini durissimo sul Milan: «Una brutta costante in questa stagione, dovrebbe far venire tanta rabbia alla società». Le ultimissime notizie

Massimo Ambrosini, intervenuto sul canale Youtube di Giulia Mizzoni, ha rilasciato un duro sfogo sul Milan. Di seguito le parole dell’ex rossonero sugli approcci alle partite.

«Penso che il Milan abbia una costante in questa stagione: ha avuto troppi approcci sbagliati alle partite. Poi è anche vero che hanno rimontato molte volte, come nei derby o facendo partite di livello come a Madrid, però questo dovrebbe far venire tanta rabbia nei calciatori e nella società».