Calciomercato Milan, QUATTRO obiettivi osservati durante Italia Albania: ecco come hanno giocato

Calciomercato Milan, QUATTRO obiettivi osservati durante Italia Albania: le loro prestazioni nel match dell’Europeo

il calciomercato Milan è volato in Germania per osservare Broja, attaccante del Chelsea, che non ha comunque sfigurato nella sconfitta per 2-1 contro l’Italia. L’attaccante ha mostrato di avere una buona fisicità e velocità in grado di mettere in difficoltà i centrocampisti anche se non è mai stato pericoloso.

Altri tre giocatori accostati ai rossoneri sono Di Lorenzo che ha fatto una prestazione ordinata senza errori, Calafiori, autore di una grandissima prestazione all’esordio e di Chiesa, imprendibile sulla fascia destra.