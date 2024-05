Calhanoglu ringrazia Zhang e ricorda l’arrivo all’Inter: «Grazie per aver avuto fiducia in me quando nessuno l’ha fatto» FOTO

Calhanoglu ringrazia Zhang e ricorda l’addio al Milan: «Grazie per aver avuto fiducia in me quando nessuno l’ha fatto». Le parole dell’ex rossonero

Anche Calhanoglu saluta Steven Zhang. Il centrocampista turco ha dedicato una storia dal suo profilo Instagram all’ex Presidente dell’Inter. Ecco il messaggio dell’ex Milan.

CALHANOGLU – «Gli addii non sono mai facili ma questo è veramente tosto. Presidente, grazie per aver avuto fiducia in me quando nessuno lo ha fatto. Ciò che abbiamo vissuto e conquistato insieme avranno un posto speciale nel mio cuore. Ti auguro il meglio per il futuro».