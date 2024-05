Mercato Milan, idea doppio colpo in attacco! Cosa FILTRA dopo l’incontro avuto con lo Stoccarda nella sede dei rossoneri

Ha destato parecchio scalpore l’incontro avvenuto oggi in sede tra i dirigenti e gli uomini del mercato Milan con lo Stoccarda. Intervenuto come ospite sul canale YouTube di Radio Rossonera, il giornalista Daniele Longo ha parlato di uno scenario a sorpresa per l’attacco dei rossoneri, e non solo.

IL MOTIVO DELL’INCONTRO – «È uscito che il motivo principale è che lo Stoccarda, tornato in Champions League, come è giusto che sia fa leva sull’amicizia con il manager anche di Stefano Pioli Valerio Giuffrida per ristabilire i contatti con le società per vedere anche quello che offre il mercato. Si vuole potenziare una squadra che ha fatto benissimo».

DOPPIO COLPO IN ATTACCO – «Da quanto abbiamo capito si è parlato anche di Guirassy, che rimane un nome sulla lista del Milan. Ma ha una clausola rescissoria e il futuro dipende dal giocatore. Il Milan sta valutando la possibilità di fare due attaccanti e non uno. Magari Zirkzee e Guirassy insieme, vediamo. È una possibilità».

KALULU E SIMIC – «Si è parlato anche di tanti giocatori del Milan. I nomi che piacciono un po’ di più sono quelli di Kalulu e Simic, che è anche cresciuto nello Stoccarda. I rossoneri l’avevano preso per 200 mila euro».