Origi torna al Milan dopo la delusione in Premier League: la CIFRA persa per il mancato riscatto. Le ultime sull’attaccante

Un’altra stagione deludente per Origi che aveva provato a ripartire proprio dalla Premier League. Col Nottingham Forest non è andata bene: nessun gol in 20 presenze di cui solamente 6 da titolare.

Il calciomercato Milan perderà quindi i 5 milioni che sarebbero arrivati in caso di riscatto. Come riportato da calciomercato.com, il contratto del calciatore è fino al 2026 e non rientra nei piani del club.