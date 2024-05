Braglia SVELA: «A Monza potrebbe allenare un ex Milan! Ecco cosa sta succedendo». Le parole dell’ex portiere

L’ex portiere del Milan Braglia ha commentato a TMW Radio il possibile futuro di Nesta che potrebbe diventare il nuovo allenatore del Monza.

PAROLE – «Non lo so. A Monza potrebbe andare un ex Milan. Galliani poi è uno scopritore di talenti anche negli allenatori. Palladino è della new generation, merita una panchina di prestigio come quella viola. E’ una squadra difficile, per l’ambiente, ma Palladino è pronto».