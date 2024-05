Gasperini dopo la vittoria dell’Europa League: «Titolo straordinario senza avere debiti». Poi la battuta sul futuro. Le parole dell’allenatore

Gasperini ha commentato la vittoria dell’Atalanta ai microfoni della RAI. I bergamaschi hanno batuttto il Bayer Leverskusen che a sua volta avevano sconfitto la Roma che ha eliminato il Milan ai quarti della competizione.

SULLA PARTITA – «I ragazzi sono stati straordinari. Ci eravamo rimasti male per la finale di Coppa Italia. Ci rodeva. Con la Juve si può perdere, per carità, ma la partita non l’abbiamo proprio giocata».

SUL FUTURO – «A Genova sono cresciuto, a Bergamo mi hanno lasciato lavorare. Ho sperimentato, sono cambiato. Il futuro? Come dice il presidente alle volte sono un po’ pesante. La verità è che voglio migliorare sempre. Resto? Devo parlare con il presidente domani, dopodomani. Adesso facciamo una festa enorme. Se dovessi scegliere il momento di uscire è questo, no? (ride). Dai, penso di no».

VITTORIA EUROPA LEAGUE – «Mi da grande soddisfazione, quello che ha fatto l’Atalanta è un titolo straordinario senza aver tantissimi debiti. Vincerlo così ha un valore diverso, non credo che oggi sono più bravo di ieri e credo che il Bologna ha vinto, il Lecce ha vinto e l’Hellas ha vinto. Il concetto di vincere allarga tanta persone, ognuno è vincente nei propri limiti».