Berardi è il peggior nemico del Milan: solo due giocatori hanno fatto più male ai rossoneri. Segui le ultimissime

La storia del campionato di Serie A è fatta di tradizioni, grandi giocate e, talvolta, di veri e propri “tabù”. Uno dei più resistenti degli ultimi anni riguarda il rapporto realizzativo tra Domenico Berardi e i rossoneri. Secondo i dati ufficiali forniti da Opta, il capitano neroverde ha inciso il suo nome nell’albo d’oro dei marcatori più prolifici contro il club di Via Aldo Rossi.

Una statistica da leggenda: Berardi insegue Piola e Chiesa

I numeri non mentono e delineano un quadro impressionante: solamente Enrico Chiesa, attaccante degli anni ’90 e 2000, e il mitico Silvio Piola, primatista assoluto di reti nel massimo campionato, hanno segnato più gol al Diavolo rispetto a Berardi. L’esterno calabrese è salito a quota 12 reti, eguagliando mostri sacri del calibro di Stefano Nyers, Carlo Reguzzoni e Antonio Di Natale, l’indimenticato numero 10 dell’Udinese capace di segnare in ogni modo possibile.