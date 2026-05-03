Berardi segna ancora al Milan: solo Chiesa e Piola hanno fatto meglio dell’attaccante del Sassuolo

Berardi ha segnato il suo ennesimo gol al Milan! L’attaccante del Sassuolo ha numeri assurdi contro i rossoneri

Il legame tra Domenico Berardi e il Milan si conferma ancora una volta basato su una statistica implacabile. Durante l’ultimo match tra Sassuolo e Milan, sono bastati appena cinque minuti di gioco all’attaccante neroverde per timbrare il cartellino e siglare il suo 12° gol in carriera contro i rossoneri. Un dato che non è solo una curiosità statistica, ma che proietta il capitano del Sassuolo nell’Olimpo dei bomber storici del campionato italiano.

Berardi nella storia: agganciati Nyers e Di Natale

Secondo i dati forniti da Opta, la rete fulminea segnata al Mapei Stadium permette a Berardi di raggiungere quota 12 gol contro il club di Via Aldo Rossi in Serie A. Con questa marcatura, l’esterno calabrese aggancia tre nomi leggendari del calcio d’altri tempi e recente:

Stefano Nyers , l’apolide bomber dell’Inter del dopoguerra;

, l’apolide bomber dell’Inter del dopoguerra; Carlo Reguzzoni , bandiera del Bologna degli anni ’30 e ’40;

, bandiera del Bologna degli anni ’30 e ’40; Antonio Di Natale, storico capitano dell’Udinese e icona del calcio moderno.

Riuscire a mantenere una media realizzativa così alta contro una “big” del calcio europeo per oltre un decennio testimonia la continuità e il valore tecnico di un giocatore che, ogni volta che vede il rossonero, sembra trasformarsi.

Solo Piola e Chiesa meglio dell’attaccante neroverde

Guardando la classifica all-time dei marcatori contro il Milan nel massimo campionato, davanti a Berardi restano ormai pochissimi nomi. Al secondo posto troviamo Enrico Chiesa, capace di segnare 14 reti ai rossoneri con diverse maglie. In vetta alla classifica, distaccato e apparentemente irraggiungibile, siede il mitico Silvio Piola, che in Serie A ha trafitto il Milan per ben 22 volte.

Il fattore Sassuolo-Milan

Non è la prima volta che Berardi decide di punire il Diavolo nei primi minuti di gara. La sua storia d’amore (o d’odio sportivo) con il Milan è iniziata nel lontano 2014 con quel memorabile poker che costò la panchina a Massimiliano Allegri. Da quel momento, Berardi è diventato il pericolo numero uno per ogni difesa milanista, indipendentemente dagli interpreti o dal modulo tattico.

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