Peppe Di Stefano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del momento del Milan e il progetto Elliott. Le sue parole:

«Il diavolo ha i conti a posto, perché 3-4 anni fa la questione economica era pessima. Grazie ad Elliott e Gazidis, il Milan è tornato. In passato i rossoneri compravano i campioni e vinceva. Adesso invece, la società di Via Aldo Rossi si crea i campioni in casa, come Diaz, Tonali per esempio. Devi aspettarli, certo, ma poi te li godi come sta facendo oggi. Esordio romantico quello di Maldini».

«Martedì il grande esame a San Siro, in un grande stadio con i ragazzini in campo. Tempo fa, se al Milan avessero pareggiato all’83’ dovevi stare attento a non perdere, ieri invece i rossoneri hanno vinto».