Bennacer torna e Pioli sorride. Ora si aspetta Calhanoglu

Bennacer torna a disposizione del Milan per la sfida contro il Bologna. Oltre al regista algerino Pioli spera di avere anche Calhanoglu

Ismael Bennacer torna a disposizione del Milan per la sfida contro il Bologna, il regista algerino si è allenato con il resto del gruppo e sabato potrebbe anche partire nell’undici titolare se Pioli dovesse essere convinto della sua condizione.

DENTRO UNO, FUORI DUE – Chi invece non sarà sicuramente della gara è Simon Kjaer che verrà valutato tra una settimana, mentre resta in forte dubbio anche la presenza di Brahim Diaz per un problema ai flessori. Pioli per la sfida di sabato spera nel verdetto più dolce: il tampone negativo per Hakan Calhanoglu, mai così fondamentale per il bene del Milan.