Bennacer, il Milan prepara il rinnovo anti Liverpool: i dettagli sulla trattativa con l’algerino

Le sirene del Liverpool per Bennacer hanno fatto scattare un campanello d’allarme in casa Milan. Come scrive il Corriere dello Sport il contratto dell’algerino va in scadenza nel 2024 e il Diavolo vuole evitare brutte sorprese.

Bennacer piace al Liverpool, esattamente come due anni fa era stato il Psg a produrre una concreta tentazione. E il mercato rischia di accorciare i tempi, nel prossimo biennio, rispetto alla scadenza contrattuale del centrocampista. Ecco perché il Milan ha una trattativa con Bennacer da portare avanti.

Il rinnovo con adeguamento è logica conseguenza di un percorso felice per Bennacer, che dovrebbe passare dal milione e mezzo percepito attualmente ad almeno 3,5. Un deciso ritocco allo stipendio, restando sempre nel perimetro delle condizioni imposte dal club, per simboleggiare l’escalation del giocatore che ora divide il centrocampo con Tonali.