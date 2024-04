Bennacer Milan, spunta il RETROSCENA: l’algerino ha questo desiderio! Ultime

Bennacer-Milan, spunta il clamoroso retroscena sul centrocampista algerino: il desiderio è l’Arabia Saudita

Come riferito dal Quotidiano Sportivo, Ismael Bennacer potrebbe lasciare il calciomercato Milan in estate. Il centrocampista algerino ha il contratto in scadenza a giugno del 2027 ma non è considerato assolutamente incedibile.

Il retroscena, molto importante, è che lo stesso ex Empoli avrebbe il desiderio di lasciare l’Italia per trasferirsi in Arabia Saudita. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire definitivamente il destino del classe ’97.