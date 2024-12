MN24 – Bennacer Milan, arriva la conferma dall’allenamento a Milanello: le ultime sul recupero del centrocampista algerino

E’ arrivata una conferma su Bennacer dall’allenamento svolto oggi dal Milan a Milanello in preparazione alla partita di domenica sera contro la Roma.

Come appreso da Milannews24, infatti, il centrocampista algerino ha lavorato regolarmente con il resto del gruppo e quindi potrebbe essere convocato per la prima volta da Fonseca per l’ultima partita di questo 2024.