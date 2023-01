Bennacer: «Orgoglioso di continuare con il Milan»

Ismael Bennacer ha parlato a Milan Tv dopo la firma del rinnovo del contratto con i rossoneri. Ecco un estratto

«Sono molto orgoglioso di continuare con il Milan. Faccio parte di questa famiglia e voglio dare ancora di più per squadra, tifosi e società. Siamo molto diversi da quando sono arrivato tre anni fa, il grande percorso che abbiamo costruito e stiamo ancora realizzando è parte dei miei obiettivi: spero di fare ancora meglio per la squadra e individualmente. Dalla prima gara in casa ad oggi, mi fa sempre effetto giocare davanti ai nostri tifosi: ci danno sempre di più ad ogni incontro, sono molto contento perché sento che c’è qualcosa di speciale tra me e loro»