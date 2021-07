Manuel Rui Costa, nuovo presidente del Benfica, in una intervista ai canali ufficiali del club portoghese ha parlato degli obiettivi che si pone alla guida della società.

«Adesso la mia missione è portare stabilità al club e preparare questa stagione sportiva per poter vincere. Voglio che il club sia competitivo e che trovi stabilità. Sarà fondamentale d’ora in poi entrare in Champions League, perché un club di queste dimensioni non può essere fuori da questa competizione».