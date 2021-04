Benevento, Panchina d’argento a Inzaghi: lunedì sera la premiazione

Ottantasei punti totalizzati in 38 giornate, un vantaggio sulla seconda in classifica di 18 lunghezze: il Benevento guidato da Filippo Inzaghi ha stravinto l’ultimo campionato di Serie B. Un successo talmente roboante che i colleghi allenatori hanno riconosciuto il grande lavoro del tecnico sannita, votandolo quale miglior mister della scorsa stagione per quel che riguarda il campionato cadetto.

Filippo Inzaghi ha infatti ottenuto il riconoscimento della Panchina d’argento per la sua stagione alla guida della formazione giallorossa e in occasione della prossima sfida che il Benevento disputerà in casa (lunedì sera contro il Sassuolo, calcio d’inizio alle ore 20,45), l’allenatore riceverà sul proprio terreno di gioco il premio direttamente dal presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, poco prima (alle ore 20 circa) del calcio d’inizio della sfida.