Belgio, sconfitta contro l’Egitto: De Ketelaere resta in panchina

Il Belgio cade in amichevole contro l’Egitto. Charles De Ketelaere in panchina per tutti i minuti della gara

Il Belgio viene sconfitto a sorpresa dall’Egitto nell’amichevole di avvicinamento ai prossimi Mondiali in Qatar. La squadra africana va sul doppio vantaggio a fine primo tempo con Hassan e Mohamed. Inutile il gol di Openda per i Diavoli Rossi.

Non ha visto il campo Charles De Ketelaere, rimasto in panchina per tutta la durata del match.