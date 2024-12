Belahyane Milan, Diavolo pronto all’affondo! Cifra alla portata e assegno pronto

Belahyane Milan, i rossoneri pronto all’affondo: serve una cifra di poco superiore agli 8 milioni di euro. Folta concorrenza

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan è pronto ad affondare il colpo a centrocampo.

Venerdì a Cagliari era presente uno scout del Milan per osservare Belahyane. Vale sugli 8 milioni anche se il Verona punta ad arrivare in doppia cifra. Ha costi accessibili tra cartellino e ingaggio, piace sia alla dirigenza che a Fonseca e non avrebbe problemi di tesseramento. Su Belahyane si registra il forte interesse di Marsiglia e Inter ma è la Lazio a voler muoversi in anticipo per cercare di chiudere a breve. Gli ottimi rapporti di Lotito col Verona potrebbero non bastare perché l’interesse del Milan ha lusingato parecchio il ragazzo.