Behrami: «Il Milan è fuori dalla corsa Champions. I giocatori vogliono una cosa»

Behrami nel corso di Step on Football su DAZN ha detto la sua sul Milan e su quello che vogliono i calciatori rossoneri

Valon Behrami, ex calciatore di Serie A, nel corso di Step On Football su DAZN ha detto la sua su quella che sarà la parte finale di stagione del Milan.

LE PAROLE SUI GIOCATORI DEL MILAN – «Il Milan è fuori dalla corsa Champions, ma può puntare ad arrivare in Europa League o in Conference League. Il Milan ha dei giocatori che vogliono giocare in Europa».