Begovic su Donnarumma: «Penso sia il miglior giovane portiere al mondo»

Asmir Begovic, nuovo secondo portiere del Milan, alla sua prima intervista, parla così di Donnarumma: «Onorato di lavorare con lui»

Ieri sui canali social rossoneri sono apparse le prima parole del nuovo secondo portiere del Milan, Asmir Begovic, che già domani potrebbe partire titolare anche se Donnarumma ha preso parte agli allenamenti nonostante il dolore accusato a Cagliari.

Begovic ha parlato proprio del numero 99 del Milan e queste sono le sue dichiarazioni.

Su Donnarumma – «Penso sia il miglior giovane portiere al mondo. Onorato di lavorare con lui. Sono pronto per competere con lui. Ovviamente, voglio aiutare la squadra in qualsiasi modo. E’ un onore per me essere qua, prendendo il posto di Pepe Reina, che è un portiere fantastico ed una persona fantastica. So ciò che si aspettano da me”»

Su cosa potrà dare a Donnarumma – «Credo non molto perché è uno dei migliori portieri al mondo, ma forse ci sono delle situazioni in cui la posso aiutarlo con la mia esperienza, penso di poterlo spingere a dare sempre il massimo in ogni allenamento, in ogni giorno. Ovviamente, posso essere la miglior versione di me stesso. Dobbiamo spingerci ad essere portieri migliori, per aiutare il club a vincere le partite ed a vincere titoli».